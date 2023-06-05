Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Genel Menajer Nihat Mala değerlendirmesi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda yaptığı çıkışla kümede kalmayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Genel Menajer Nihat Mala değerlendirme yaptı. Sezon içinde 5 yıldır takımı çalıştıran Ceyhun Cabadak'la yolların ayrılması kararının kolay olmadığını belirten Mala, Antrenör Hakan Demir'in ise büyük fark yarattığını söyledi.

Takımı ligde tuttuktan sonra İran Milli Takımı'yla anlaşıp ayrılan Demir'e teşekkür eden Nihat Mala, "FIBA'nın milli maçlarını kulüp sezonu içerisine yerleştiren yeni pencere sistemi ile birlikte artık bir antrenörün hem milli takım hem bir kulüp takımını aynı anda çalıştırmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Hakan hoca ile yola devam etme isteğimiz olsa da iki tarafın da içerisinde bulunduğu şartlar nedeniyle böyle bir ayrılık gerçekleşti" dedi.