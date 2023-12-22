Manisa Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol deplasmanına çıkacak
Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 3 maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Takım, Büyükçekmece Basketbol deplasmanına 4'te 4 hedefiyle çıkacak.
MANİSA,
BASKETBOL Süper Ligi'nde son 3 maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Büyükçekmece Basketbol deplasmanına 4'te 4 hedefiyle çıkacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde Manisa ekibi 12 haftada 7 galibiyetle puan tablosunda 5'inci sırada yer alıyor. Manisa BŞB'de bu maç öncesi Berkay Sinirlioğlu takımdan ayrılarak Türkiye Basketbol Ligi ekibi Mersin Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.