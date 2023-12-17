Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor'u mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Bursaspor'u 98-95 mağlup etti. Maçın sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyespor galip geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Bursaspor'u 98-95 mağlup etti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Şakacı, Ziya Özorhon, Serhat Büker,
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Cruz 32, Luther 12, Terry 9, Dorukan 5, Duval 11, Russell 12, Ayberk 4, Berkay, Ege, Mustafa 11, Kaan 2
Bursaspor: Hamilton 8, Brown 21, Michineau 27, Lamor Young Jr. 16, Mutaf 6, Enes 11, Metin 6, Ömer, Ahmet Can 2, Mehmet, Semih, Berk Can,
1. Periyot: 21-30 (Bursaspor lehine)
Devre: 37-57 (Bursaspor lehine)
3. Periyot: 69-79 (Bursaspor lehine) - MANİSA