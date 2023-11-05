Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş maçında sakatlık yaşadı

Basketbol Süper Ligi'nde 5 maçta aldığı 4 galibiyetin ardından deplasmanda Beşiktaş'a çekişmeli randevuda 76-73 yenilen Manisa Büyükşehir Belediyespor önemli bir sakat daha verdi. Daha önce sezon başında Sinan Sağlam'ın omzundan, 18 Ekim'de FIBA Europe Cup'taki Bakken Bears deplasmanında sakatlanan John Roberson'un da dizinden ameliyat olduğu Manisa ekibi Beşiktaş deplasmanında Fatts Russell'ı da kaybetti. Maçın son dakikasında adalesinden ciddi bir sakatlık yaşayan Russell hastanelik oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Ahmet Kandemir maçın ardından, "Avrupa Kupası'nda da oynadığımız yerler çok ilginç yerler ve bu yüzden bazı oyuncuların üstüne çok yük bindiği için çok sakat vermeye başladık. Sinan Sağlam, Roberson ve bugün de Fatts Russell sakatlandı. Russell'ın sakatlığının da ciddi olduğunu ve uzun süre oynamayacağını düşünüyorum. Üzücü bir şey ama bu oyunun içerisinde sakatlıklar da var" açıklamasını yaptı. Takımdaki eksik sayısı 3'e çıkan Manisa BŞB hafta içinde Europe Cup'ta Bakken Bears'ı ağırlayacak.