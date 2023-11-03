Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş deplasmanında

MANİSA,

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun sürpriz ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın İstanbul'da Beşiktaş deplasmanına çıkacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak zirve yarışına ortak olan Manisa ekibi, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta deplasmanda Porto'ya mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini almıştı. Beşiktaş'ın ise ligde 3 galibiyeti bulunuyor.