Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Yeni Sezon ve Avrupa Hedeflerini Paylaştı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup için hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın hedefi Play-Off'a kalmak ve Avrupa Kupası'nda başarılı olmak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Ahmet Kandemir, FIBA Avrupa Kupası elemelerini geçerek gruplara kalmak ve kenti Avrupa platformunda temsil etmek istediklerini söyledi.

Sezon hazırlıklarını Muradiye Spor Salonu'nda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, medya günü etkinliğinde gazetecilerle bir araya geldi.

Başantrenör Ahmet Kandemir, etkinlikte yaptığı değerlendirmede sezona iddialı bir şekilde hazırlandıklarını, bireysel yetenekleri çok iyi olan oyuncuları kadrolarına kattıklarını belirtti.

Bu sezon ligde play-off'a kalmak ve FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele etme hedeflerinin bulunduğunu dile getiren Kandemir, şöyle konuştu:

"3 Ekim'de Avrupa Kupası elemelerini kendi evimizde oynayacağız ve bu bizim için büyük bir avantaj. Burayı geçerek gruplara kalmak istiyoruz. Manisa şehri, sporu ve basketbolu çok seviyor. Manisa'yı Avrupa platformunda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Şehir bu konuda çok heyecanlı. Kulüp yönetimi de çok arzulu ve istekli. Ön elemede çok kuvvetli iki rakiple oynayacağız. Kolay olmayacak. Ön elemeyi geçersek gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Taraftarımızdan geçen sezondakinden daha fazla destek bekliyoruz."

Takım kaptanı Mustafa Baki Görür de geçen sezon sergiledikleri başarılı oyunu sürdürmek istediklerini, lige iyi başlayarak Avrupa Kupası'nda da ön elemeleri geçmeye odaklandıklarını vurgulayarak, "Manisa'da inanılmaz bir taraftar desteği var. Biz de bu taraftar desteğine karşılık Avrupa ve ligde güzel maçlar izletmek istiyoruz. Manisa tarihinde Avrupa'da oynamak bir ilk. Manisa'nın bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bizim için gurur verici bir an olacak." ifadelerini kullandı.

Oyuncular Daron Fatts Russell ve Dorukhan Engindeniz de takımın birbirine alışma sürecinde olduğuna dikkat çekerek taraftar desteği beklediklerini bildirdi.