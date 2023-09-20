Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Pınar Cup'ta mücadele edecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi Pınar Cup'ta Pınar Karşıyaka ve Prometey ile hazırlık maçları yapacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezonun başlamasına az bir süre kala tempoyu artırdı. Yeşil-beyazlı takım, 21-22 Eylül tarihlerinde mücadele edeceği Pınar Cup'ta, Pınar Karşıyaka ve Prometey ile son hazırlık maçlarını oynayacak.

Yeni sezon için iddialı bir takım kuran Manisa BBSK, iki kulvarda birden mücadele edecek. Yeşil-beyazlı takım, Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde yoğun bir tempoda çalışıyor. Manisa BBSK, Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor.

Pınar Cup'ta mücadele edilecek

Manisa BBSK, yeni sezonun son hazırlık maçlarını da bu hafta oynayacak. Manisa ekibi, Pınar Cup'ta ilk olarak Pınar Karşıyaka ile 21 Eylül Perşembe saat 19.30'da oynayacak. Manisa BBSK, 22 Eylül Cuma günü ise turnuvadaki son mücadelesinde Prometey ile yine saat 19.30'da karşı karşıya gelecek. - MANİSA