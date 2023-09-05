Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, P. Karşıyaka ile hazırlık maçına hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 5 Eylül Salı günü P. Karşıyaka ile oynanacak hazırlık maçı öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Takım, yeni transfer James Anderson'ın da katılımıyla antrenmanlara devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 5 Eylül Salı günü P. Karşıyaka ile oynanacak hazırlık maçı öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu için hız kesmeden hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım Antalya'da Monaco ve Zenit'le oynadığı maçların ardından Manisa'ya döndü. Yeni transfer James Anderson da antrenmanda yer aldı. Haftayı Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde çift antrenmanla açan Potanın Tarzanları, 5 Eylül Salı günü P. Karşıyaka ile İzmir'de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. - MANİSA