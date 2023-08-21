Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, antrenmanlara devam ediyor. Takım, yeni sezon için beyaz formalarını tanıttı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, antrenmanlara devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde sürdürüyor. Yeşil-beyazlı takım tempoyu da yavaş yavaş artırıyor. Gerek parkede gerekse de kuvvet antrenmanlarıyla çalışmalarına devam eden Potanın Tarzanları, önümüzdeki hafta hazırlık maçlarına da başlayacak. Yeşil-beyazlı takım Antalya'da 1 Eylül'de Monaco, 2 Eylül'de ise Zenit ile karşılaşacak.

Beyaz formanın tanıtımı yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, 2023-2024 sezonunda giyeceği beyaz formasını tanıttı. Formanın isimi 'Beyaz Sevda' olurken fotoğraf çekiminde yeni transferlerden Doron Russell ve Ryan Luther yer aldı.

Potanın Tarzanları, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken yeni sezon formalarını da görücüye çıkartıyor. İlk olarak bu sezon giyilecek olan beyaz formanın duyurusu yapıldı. 'Beyaz Sevda' ismi verilen formanın tanıtımında Doron Russel ve Ryan Luther yer aldı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manisa için atan tertemiz kalpler, şehrin asi renkleri ve göğsünde Türk bayrağı ile 2023-2024 sezonu formamız Beyaz Sevda!"

Formaların yakında satışa çıkacağı da belirtildi. - MANİSA