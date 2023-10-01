Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Europe Cup Eleme Turu Maçlarına Davet Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, bu hafta basketbol takımının oynayacağı Europe Cup eleme turu maçlarına tüm Manisalıları davet etti. Çaylan, '4 ve 5 Ekim tarihlerinde tek koltuk boş kalmayacak şekilde Muradiye Spor Salonu'nu dolduracağımıza tüm yüreğimle inanıyorum. Hep birlikte tarih yazacağız. Haydi Manisa! Haydi Manisalılar! Manisa spor tarihinin en önemli günlerinde sen de bu coşkuya ortak ol!' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye spor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, bu hafta basketbol takımının oynayacağı Europe Cup eleme turu maçlarına tüm Manisalıları davet etti. Çaylan, "4 ve 5 Ekim tarihlerinde tek koltuk boş kalmayacak şekilde Muradiye Spor Salonu'nu dolduracağımıza tüm yüreğimle inanıyorum. Hep birlikte tarih yazacağız. Haydi Manisa! Haydi Manisalılar! Manisa spor tarihinin en önemli günlerinde sen de bu coşkuya ortak ol!" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, 3-5 Ekim tarihlerinde oynanacak Europe Cup Eleme Turu B Grubu'nda ev sahibi olarak mücadele edecek. Eleme turunda ilk olarak 3 Ekim Salı günü Porto ve Nevezis karşı karşıya gelecek. Tarzanlar ise 4 Ekim Çarşamba günü Litvanya Temsilcisi Nevezis, 5 Ekim Perşembe günü Portekiz temsilcisi Porto ile Muradiye Spor Salonu'nda karşılaşacak. Üç karşılaşma da saat 19.00'da oynanacak.

"Manisa spor tarihinin en önemli günlerinde sen de bu coşkuya ortak ol"

Manisa BBSK Başkanı da Bora Çaylan, Avrupa kmaçları öncesinde açıklamalarda bulundu. Çaylan, "Adım adım ilerleyerek Avrupa kupası vizesi aldığımız sezona kadar geldik. Bu başarıları yakalarken 6. adam rolünde olan taraftarlarımızın desteği göz ardı edilemez. Bugüne kadar taraftarlarımızla birlikte çok önemli başarılara imza attık. Hafta içinde oynayacağımız ve hem ülke sporu hem de Manisa'mız için büyük öneme sahip maçlarımızda taraftarlarımızı yine aramızda görmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan aldığımız güçle Europe Cup'ta finale kadar gidebileceğimize inanıyorum. 4 ve 5 Ekim tarihlerinde tek koltuk boş kalmayacak şekilde Muradiye Spor Salonu'nu dolduracağımıza tüm yüreğimle inanıyorum. Hep birlikte tarih yazacağız. Bu coşkuya tüm Manisalıları ortak olmaya davet ediyoruz" dedi. - MANİSA