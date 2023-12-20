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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Başarılı Performansıyla Dikkat Çekiyor

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12 hafta geride kalırken, ligin köklü takımlarının ardından 5'inci sırada yer aldı. Yapılan ciddi yatırım ve doğru planlama sonrasında gelen başarı Manisa'yı adeta bir basketbol şehri yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12 hafta geride kalırken, ligin köklü takımlarının ardından 5'inci sırada yer aldı. Yapılan ciddi yatırım ve doğru planlama sonrasında gelen başarı Manisa'yı adeta bir basketbol şehri yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12 hafta geride kaldı. 12 hafta sonunda Potanın Tarzanları aldığı 7 galibiyetle haftayı Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Emlakjet'in ardından 5'inci sırada tamamladı. Yaşadığı şanssız sakatlıklar sonrasında 4 as oyuncusundan eksik mücadele eden Tarzanlar'da Bursaspor maçında Fatts Russell'ın dönüşü sevinç oluştururken takımına verdiği katkı da bir kez daha ortaya çıktı. 11'inci hafta maçında Darüşşafaka karşısında 18 sayıya kadar geriye düştükten sonra Pako Cruz'un son saniye basketiyle kazanan Manisa'nın gururu Tarzanlar, Bursaspor karşısında da devreye 20 sayı geride girmesine rağmen Dorukhan Engindeniz'in son saniye basketiyle galibiyete uzandı. Son topa kadar mücadele eden Tarzanlar, taraftarlarına da büyük sevinç yaşattı.

Bu sezon iki kulvarda birden mücadele eden Potanın Tarzanları, maçlarını tam kapasite oynuyor. Şehre yeni bir hava katan basketbol branşında Avrupa'da da ses getiren yeşil-beyazlı takım gerek oyun anlamında gerekse de organizasyon anlamında taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanıyor.

Sezon sonunda ilk 8'e giren takımların oynadığı play-off yolunda da emin adımlarla ilerleyen Manisa BBSK, her sezon bir önceki sezonun üstüne çıkıyor. Sezon başı planlamasında yapılan doğru, hızlı ve nokta atışı transferler ile teknik ekibin tecrübesi başarının kilit noktalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca, İlk devreyi ilk 8'de tamamlayan takımların katılmaya hak kazandığı Türkiye Kupası için de Tarzanlar'ın büyük avantajı bulunuyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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