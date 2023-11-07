Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bakken Bears maçına tüm Manisalıları davet ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, 8 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda oynayacakları Bakken Bears maçına tüm Manisalıları davet etti. Çaylan, taraftarlarının desteğiyle Avrupa'da bir zafere daha imza atacaklarını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, 8 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda oynayacakları Bakken Bears maçına tüm Manisalıları davet etti. Çaylan, taraftarlarının desteğiyle Avrupa'da bir zafere daha imza atacaklarını vurguladı.

FIBA Europe Cup'ta, Türkiye'yi başarıyla temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, 8 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da grubundaki 4. maçına çıkacak. Deplasman haftasının ardından evine dönen Manisa BBSK, Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı, Muradiye Spor Salonu'nda konuk edecek. Bu sezon evinde hiç maç kaybetmeyen yeşil-beyazlı takım, Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde yeni bir zafer için daha parkeye çıkacak.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, "Son iki maçımızı deplasmanda oynadık. Taraftarımızla yeniden buluşacağımız için çok heyecanlıyız. Bu sezon evimizde hiç kaybetmedik ve bu serimizin bozulmasına da hiç niyetimiz yok. Sezon uzun ve biz iki kulvarda birden mücadele ediyoruz. John Roberson, Daron Fatts Russell ve Sinan Sağlam sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak ama biz kaliteli ve dirençli bir takımız. Her türlü olumsuzluğun üzerinden gelebilecek bir oyuncu grubu ve teknik ekibe sahibiz" dedi.

"Hep birlikte bir zaferi daha omuz omuza yaşayalım"

Başkan Çaylan, taraftarlarının desteğiyle Avrupa'da bir zafere daha imza atacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İç saha maçlarımızda taraftarlarımızın da desteğiyle oluşan ambiyans bize büyük güç veriyor. Bakken maçında da taraftarlarımızı aramızda görmek istiyoruz. 8 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da salonumuzu tıklım tıklım dolduralım. Hep birlikte bir zaferi daha omuz omuza yaşayalım." - MANİSA