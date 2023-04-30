Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'yle karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yaptığı çıkışın ardından son 4 maçta 3 mağlubiyetle yine alt sıralarda kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Kurtuluşunu bir an önce matematiksel olarak ilan etmek isteyen Manisa ekibi ligde son 4 maç öncesi 26 haftada 10 galibiyet elde etti.

Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023