Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni son saniye üçlüğüyle mağlup etti
Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni Fatts Russell'ın son saniye üçlüğüyle 81-78 mağlup ederek büyük sevinç yaşadı. Manisa temsilcisi, son 4 dakikada 15-2'lik seri yakalayarak galibiyete ulaştı.
Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni Fatts Russell'ın son saniye üçlüğüyle 81-78 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor büyük sevinç yaşadı.
Son 4 dakikaya 76-66 geride giren Manisa temsilcisi, 15-2'lik seri yakalayıp galibiyete uzandı. Yeşil-beyazlıların ABD'li guardı Russell, 23 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Hakan Demir, geçen haftaki Pınar Karşıyaka galibiyetinin ardından takımın başında yer aldığı 2'nci maçta da zafer elde etti.