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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup etti. Maçın sonucuyla ilgili detaylar verildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup etti.

Salon: Muradiye

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ayşenur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Emanuel Terry, Pako Cruz, Daron Russell, Ryan Luther, Sinan Sağlam, James Anderson, Berkay Sinirlioğlu, Ayberk Olmaz, Kaan Sarıaslan, Mustafa Görür, Dorukhan Engindeniz, Berke Atar

Başantrenör: Ahmet Kandemir

Bahçeşehir Koleji: Jerry Boutsiele, Axel Bouteille, Cristopher Taylor, Tyler Cavanaugh, Arca Tülüoğlu, Philip Scrubb, Hadi Özdemir, Muhammed Baygül, Egemen Güven, Maxim Mutaf, Berkay Candan, Safa Yılmaz,

Başantrenör: Sinan Atalay

1. Periyot: 20-27 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 45-46 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 63-63 - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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