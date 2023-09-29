Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup etti. Maçın sonucuyla ilgili detaylar verildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup etti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ayşenur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Emanuel Terry, Pako Cruz, Daron Russell, Ryan Luther, Sinan Sağlam, James Anderson, Berkay Sinirlioğlu, Ayberk Olmaz, Kaan Sarıaslan, Mustafa Görür, Dorukhan Engindeniz, Berke Atar
Başantrenör: Ahmet Kandemir
Bahçeşehir Koleji: Jerry Boutsiele, Axel Bouteille, Cristopher Taylor, Tyler Cavanaugh, Arca Tülüoğlu, Philip Scrubb, Hadi Özdemir, Muhammed Baygül, Egemen Güven, Maxim Mutaf, Berkay Candan, Safa Yılmaz,
Başantrenör: Sinan Atalay
1. Periyot: 20-27 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 45-46 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 63-63 - MANİSA