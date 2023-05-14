Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ayos Konyaspor'u yendi
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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ayos Konyaspor'u 91-87 yendi ve Play-Off umudunu sürdürdü.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda kümede kalmayı geçen hafta garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, düşmesi kesinleşen Ayos Konyaspor'u deplasmanda 91-87 yenerken Play-Off umudunu az da olsa korudu. Manisa ekibi bu sonuçla son hafta öncesi 12 galibiyete ulaştı. Manisa BŞB son hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak.- Manisa
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor