Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ayos Konyaspor'u yendi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ayos Konyaspor'u 91-87 yendi ve Play-Off umudunu sürdürdü.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda kümede kalmayı geçen hafta garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, düşmesi kesinleşen Ayos Konyaspor'u deplasmanda 91-87 yenerken Play-Off umudunu az da olsa korudu. Manisa ekibi bu sonuçla son hafta öncesi 12 galibiyete ulaştı. Manisa BŞB son hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak.