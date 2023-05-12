Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ayos Konyaspor'a konuk olacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalmayı garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, umutlarını tüketen son sıradaki Ayos Konyaspor'a konuk olacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda kümede kalmayı geçen hafta Onvo Büyükçekmece'yi evinde yenerek garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın prestij maçında umutlarını tüketen son sıradaki Ayos Konyaspor'a konuk olacak. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde normal sezonun bitimine 2 hafta kala Manisa ekibinin 11 galibiyeti, küme düşmesi kesinleşen Konyaspor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor