Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ayberk Olmaz ile anlaştı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ayberk Olmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ayberk Olmaz daha önce Fenerbahçe altyapısından yetişmiş ve çeşitli takımlarda forma giymiştir.