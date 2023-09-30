Manisa Büyükşehir Belediyespor Avrupa maratonuna galibiyetle başladı

Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni yenerek sezona galibiyetle başladı. Manisa ekibi, Avrupa'da mücadele etmek için elemelerde mücadele edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, yenilediği kadrosuyla sezona evinde galibiyetle başlayıp Avrupa maratonu öncesi moral tazeledi. Bahçeşehir Koleji'ni ilk maçta 90-88 yenen yeşil-beyazlılarda Cruz 35 sayıyla yıldızlaştı. Taraftarına bu sezon kurduğu kadronun iddiası kanıtlayan Manisa ekibi, hafta içinde tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayacak.

FIBA Europe Cup'ta elemelerde B Grubu'na ev sahipliği yapacak Manisa ekibi, 3-5 Ekim tarihleri arasında Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak maçlar sonucunda ilk sırayı alırsa Avrupa'da normal sezonda E Grubu'na adını yazdıracak. Manisa'daki elemelerde 3 Ekim Salı günü saat 19.00'da FC Porto-Nevezis, 4 Ekim Çarşamba günü aynı saatte Manisa BŞB-Nevezis, 5 Ekim Perşembe günü ise yine 19.00'da Manisa BŞB-FC Porto maçları oynanacak.