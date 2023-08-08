Manisa Büyükşehir Belediyespor Avrupa arenasında mücadele etme hakkı kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa arenasında mücadele etme hakkı kazandı. FIBA Europe Cup'ta ön eleme grup maçları Manisa'ya alındı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, gruplarda yer almak için ön eleme maçlarına sahasında çıkacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer aldığı ilk sezonunun ardından Avrupa arenasında mücadele etme hakkı kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ön eleme grup maçlarına sahasında çıkacak.
Yeşil-beyazlıların temasları sonrasında FIBA Europe Cup'ta ön eleme grup maçları Manisa'ya alındı. Maçlar 3-5 Ekim tarihlerinde Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak.Manisa şehri basketbolda ilk kez bir Avrupa kupasına ev sahipliği yapma heyecanı yaşarken Manisa Büyükşehir Belediyespor, ön elemeyi geçmesi durumunda Europe Cup'ta gruplarda yer alacak.