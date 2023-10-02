Manisa Büyükşehir Belediyespor Atleti Özlem Işık 'Eker I Run' Koşusunda Şampiyon

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Özlem Işık, 'Eker I Run' koşusunda 42 kilometrelik maratonu birinci olarak tamamladı. Yarışa 16 ülkeden 4 bin 500 koşucu katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Özlem Işık, bu yıl 10. kez düzenlenen 'Eker I Run' koşusunda 42 kilometrelik maratonu şampiyon olarak tamamladı.

Bu yıl 10.'su düzenlenen ve 'Koşuyoruz' mottosuyla yapılan yarışta, Türkiye dahil toplam 16 ülkeden 4 bin 500 koşucu yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Özlem Işık, 42 kilometrelik parkuru 3 saat 29 dakikada tamamladı ve kadınlarda birinci oldu. Işık'ın ardından 3 saat 52 dakika 25 saniye ile Yuliya Miranova ikinci, 4 saat 1 dakika 5 saniyeyle Hülya Takım da üçüncü oldu. 42 kilometrelik parkuru ilk sırada tamamlayan yeşil-beyazlı atlet Özlem Işık, Roma Maratonu'na katılma hakkını da kazandı.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Akif Özer, elde ettiği önemli başarıdan dolayı Özlem Işık'ı kutladı. Özer, "Bursa'da düzenlenen yarışta 42 kilometrelik maratonu zirvede tamamlayan Özlem Işık'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu. - MANİSA