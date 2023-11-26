Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes deplasmanında
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Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. yenilgisini alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes deplasmanına çıkacak. Manisa temsilcisi, güçlü rakibine ikinci yenilgisini tattırmayı hedefliyor.
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye 82-69 mağlup olarak üst üste 3'üncü yenilgisini alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Anadolu Efes deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu haftanın kapanış mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.
Ligde 8 müsabakada 4 galibiyet elde eden 8'inci sıradaki Manisa temsilcisi, 7 galibiyeti bulunan güçlü rakibine ikinci yenilgisini tattırmayı hedefliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor