Manisa Büyükşehir Belediyespor Aerobik Cimnastik Takımı Şampiyonada 5 Madalya ve 1 Kupa Kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Aerobik Cimnastik takımı, İstanbul'da düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda 5 madalya 1 kupa kazanarak, organizasyona damgasını vurdu. Şampiyonada 3 şampiyonluk, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde eden takım, 15-17 yaş kategorisinde şampiyon oldu ve kupayı kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Aerobik Cimnastik takımı, İstanbul'da düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda 5 madalya 1 kupa kazanarak, organizasyona damgasını vurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da TCF Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu cimnastikçiler, 3 şampiyonluk, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandı. Elde ettikleri bu sonuçlarla 15-17 yaş kategorisinde takım olarak şampiyon olan yeşil beyazlı sporcular, şampiyonluk kupasının da sahibi oldu.

Şampiyonada 18+ yaş Okay Arsan Türkiye üçüncülüğü, 15-17 yaş tek erkeklerde Göktürk Balcı Türkiye şampiyonu, 15-17 yaş tek kadınlarda Selin Özermiş Türkiye ikinciliği, 15-17 yaş çiftlerde Göktürk Balcı ve Selin Özermiş Türkiye şampiyonluğu, 15-17 yaş grup kategorisinde Sahra Saylan, Yudum Atan, Ömür Günay, Selin Özermiş ve Göktürk Balcı Türkiye şampiyonu oldu. Bunun yanında kazandıkları madalyalarla 15-17 yaş kategorisinde takım olarak Türkiye şampiyonu olan Manisa BBSK'lı sporcular, şampiyonluk kupasını kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başta antrenörlerimiz Mehmet Ali Ekin ve Ezgi Pazarcık olmak üzere tüm sporcularımızı elde ettikleri başarılı sonuçlardan ötürü tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA