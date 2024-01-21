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Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Play-off Maçlarına Hazırlanıyor

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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Liginde Play-off'a katılmayı garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Ayvalıkgücü Spor Kulübüyle hazırlık maçında karşılaşarak Play-off maçlarına büyük motivasyon ile hazırlanıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Liginde Play-off'a katılmayı garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Ayvalıkgücü Spor Kulübüyle hazırlık maçınca karşılaşarak Play-off maçlarına büyük motivasyon ile hazırlanıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Liginin bitmesine haftalar kala adını Play-off'a yazdıran Manisa Büyükşehir Belediye spor Kadın Voleybol Takımı deplasmanda Ayvalıkgücü spor kulübüyle karşılaşarak Play-off maçları hazırlıklarını sürdürdü. Ligin 19. Haftasını bay geçen Yeşil beyazlılar, hafta sonu Ayvalıkgücü Spor Kulübüne konuk oldu. Play off'a katılmayı garantileyen iki takım dostluk maçı adı altında düzenlenen müsabakada taktik ve stratejilerini sahaya yansıttı. Maç sonu kısa bir açıklamada bulunan Başantrenör Caner Doğançay, "Ligin bitmesine haftalar kala Play-off'a katılma şansını garantiledik. Kulübümüz ve şehrimiz adına önemli başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Ligde gösterdiğimiz azmi ve başarıyı Play-off'larda da sürdürerek bir üst lige çıkmak istiyoruz. Yönetimimizin de destekleriyle başarıya ulaşmak için çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor. Takım olarak birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. Yeşil beyazlı takımı yalnız bırakmayan BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş ise, hazırlık maçı sonunda sahaya inerek iki takım oyuncularına ve teknik heyete teşekkür ederek, "Play-off yolunda mücadele edecek olan iki takımada başarılar diliyorum. Ligin bitmesine sayılı günler kala Play-off şansınızı garantilediniz. Lig de gösterdiğiniz başarılı grafiğin karşılığını da inşallah alacaksınız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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