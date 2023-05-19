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Manisa BŞB son deplasmanda

Manisa BŞB son deplasmanda

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında kümede kalmayı garantileyip az da olsa Play-Off şansı bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın son hafta maçında İstanbul'da Galatasaray NEF'e konuk olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında kümede kalmayı garantileyip az da olsa Play-Off şansı bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın son hafta maçında İstanbul'da Galatasaray NEF'e konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak.

Ligde Manisa BŞB'nin 29 maçta 12, yarıştaki rakiplerinden Galatasaray'ın 13 galibiyeti bulunuyor. Manisa ekibini ilk sezonunda ligde tutmayı başaran antrenör Hakan Demir, hafta içinde İran Milli Takımı'yla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Demir'in İran'ın yanı sıra kulüpteki görevine de devam etmesi bekleniyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Galatasaray Manisa Spor Haberler

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