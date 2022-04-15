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Manisa BŞB potada Süper Lig aşkına

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa BŞB potada Süper Lig aşkına

Türkiye Basketbol Ligi'nde üst üste 8 galibiyetle son 4 haftaya en yakın rakiplerinin 2 galibiyet önünde lider giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk ve tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkma yarışında yarın TED Ankara Kolejliler'i konuk edecek.

MANİSA (DHA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde üst üste 8 galibiyetle son 4 haftaya en yakın rakiplerinin 2 galibiyet önünde lider giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk ve tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkma yarışında yarın TED Ankara Kolejliler'i konuk edecek.Tarık Almış Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.45'te yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu hafta TED Ankara Kolejliler'i yener, alt basamağındaki rakipleri Samsunspor, Sigortam.net ve Beysu Konyaspor takılırsa şampiyonluğu büyük oranda garantileyecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler, Basketbol Süper Ligi, Manisa, Spor, Haberler

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