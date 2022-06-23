Manisa BŞB potada Ata'yı aldı ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde ikinci imzayı Beşiktaş'tan şutör guard Ata Kahraman'a attırdı. ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde ikinci imzayı Beşiktaş'tan şutör guard Ata Kahraman'a attırdı. 23 yaşında, 1.92 boyundaki oyuncu geçen sezon siyah-beyazlılarda 8 maçta forma giydi. Dış transferde daha önce Büyükçekmece'den ABD'li uzun forvet Evan Bruinsma ile anlaşan Manisa BŞB, iç transferde 3 oyuncuyla sözleşme yenilemişti. Demirören Haber Ajansı / Spor Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Beşiktaş Manisa Spor Haberler

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