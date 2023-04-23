Manisa BŞB'nin serisi bitti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor'a 87-82 yenilen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un iç sahadaki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ligde deplasmalarda da tutuk bir görüntü sergileyen Manisa ekibi, evindeki mağlubiyetle bitime 4 maç kala puan tablosunda rahat bir konuma gelme fırsatını kaçırdı. 26 haftada 10 galibiyetle halen alt sıralardaki birçok takım gibi küme düşme korkusunu üzerinden atamayan Manisa BŞB, kalan maçlarda Bahçeşehir Koleji (D), Onvo Büyükçekmece, Ayos Konyaspor (D) ve Galatasaray NEF'le (D) oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor