Manisa BŞB'nin ilk yabancısı Bruinsma - Haberler

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Manisa BŞB'nin ilk yabancısı Bruinsma

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa BŞB'nin ilk yabancısı Bruinsma

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk yabıncı transferini yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk yabıncı transferini yaptı. Manisa ekibi, Büyükçekmece'den Evan Bruinsma ile anlaştı. 30 yaşında, 2.02 m boyundaki ABD'li uzun forvet geçen sezon 11.3 sayı, 7.5 ribaund, 1.8 asist ortalaması tutturdu. Manisa BŞB daha önce iç transferde Berkay Sinirlioğlu, Tolga Kaan Birer ve Mustafa Baki Görür'le sözleşme yenilemişti.


- Manisa
Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Büyükçekmece Manisa Spor Haberler

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