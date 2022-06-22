Manisa BŞB'nin ilk yabancısı Bruinsma
Demirören Haber Ajansı - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk yabıncı transferini yaptı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk yabıncı transferini yaptı. Manisa ekibi, Büyükçekmece'den Evan Bruinsma ile anlaştı. 30 yaşında, 2.02 m boyundaki ABD'li uzun forvet geçen sezon 11.3 sayı, 7.5 ribaund, 1.8 asist ortalaması tutturdu. Manisa BŞB daha önce iç transferde Berkay Sinirlioğlu, Tolga Kaan Birer ve Mustafa Baki Görür'le sözleşme yenilemişti.- Manisa
Demirören Haber Ajansı / Spor