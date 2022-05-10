Manisa BŞB'den şehir turu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa BŞB'den şehir turu

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Manisa BŞB'den şehir turu

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğu kutladı.

MANİSA (DHA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğu kutladı. Yeşil-beyazlı takım, Konya deplasmanındaki son maçta kupasına kavuştuktan sonra üstü açık otobüsle Manisa merkezinde şampiyonluk turu attı. Sezon başında da Federasyon Kupası'nı kazanıp Türkiye Basketbol Ligi'nde aynı sezonda iki kupayı da alan ilk takım olan Manisa ekibi, tura çifte kupayla çıktı. Manisa halkı kenti ilk kez Süper Lig'de temsil etme hakkını kazanan basketbolculara yoğun ilgi gösterdi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, basketbol, Türkiye, Manisa, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title