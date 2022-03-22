Manisa BŞB'den potaya takviye

MANİSA (DHA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 7 maç kala 23 haftada 18 galibiyetle liderliğini sürdürüp tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne koşan Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü yabancı transferini gerçekleştirdi.

Sezonun son haftaları öncesi en yakın rakibi Samsunspor'un 1 galibiyet önünde zirvede yer alan Manisa ekibi, guard Jack Willem Pagenkopf ile sözleşme imzaladı. 24 yaşında, 1.90 boyundaki oyuncu son olarak Belçika'nın Okapi Aalst takımında 9 maçta 9.3 sayı, 3.1 ribaund, 3.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

Demirören Haber Ajansı / Spor