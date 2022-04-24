Manisa BŞB'de Süper Lig'e 1 kaldı - Haberler

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Manisa BŞB'de Süper Lig'e 1 kaldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa BŞB'de Süper Lig'e 1 kaldı

Türkiye Basketbol Ligi'nde OGM Ormanspor'u deplasmanda 77-69 mağlup eden lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin tek galibiyet uzağında.

MANİSA (DHA) -

Türkiye Basketbol Ligi'nde OGM Ormanspor'u deplasmanda 77-69 mağlup eden lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin tek galibiyet uzağında. Ligde son 10 maçta 9 galibiyet alıp 28 haftada 22 galibiyete ulaşan Manisa ekibi, bitime 2 maç kala haftaya Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u da evinde yenerse şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkışını resmen ilan edecek. 

Manisa BŞB, 2 Mayıs Pazartesi akşamı Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen maçta rakibini mağlup ederse çifte bayram yaşayacak. Kurulduğu günden bu yana 5 yıldır çalıştırdığı takımda daha önce 2'nci Lig'de şampiyonluk, bu sezon başında da Federasyon Kupası sevinci yaşayan antrenör Ceyhun Cabadak, "Manisa şehrini hak ettiği Süper Lig'e taşıyacağımızın sözünü buradan herkese veriyoruz. Umut ediyorum ki önümüzdeki hafta evimizde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dedi.


- Manisa

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, basketbol, Türkiye, Manisa, Spor, Haberler

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