Manisa BŞB'de iç transfer başladı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde sessizliğini bozdu.
Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde sessizliğini bozdu.
Yeşil-beyazlı ekip iç transferde 3 oyuncuyla birden sözleşme yeniledi. Manisa BŞB, Berkay Sinirlioğlu, Tolga Kaan Birer ve Mustafa Baki Görür'ü Süper Lig maratonu öncesi takımda tuttu. Berkay geçen sezon TBL'de 5.3 sayı, 2 ribaund, 2.5 asist, Tolga 6.8 sayı, 3.8 ribaund, 1 asist, Mustafa Baki ise 11.5 sayı, 5.2 ribaund, 2.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Demirören Haber Ajansı / Spor