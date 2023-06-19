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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pako Cruz'la sözleşme yeniledi, Fatts Russell'la anlaşma sağladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pako Cruz'la sözleşme yeniledi, Fatts Russell'la anlaşma sağladı

Spor Haberleri

p>Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transferin hareketli takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Pako Cruz'la sözleşme yenilerken, Galatasaray'dan guard Fatts Russell'la da büyük ölçüde anlaştı.

p>Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transferin hareketli takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Pako Cruz'la sözleşme yenilerken, Galatasaray'dan guard Fatts Russell'la da büyük ölçüde anlaştı. Manisa BŞB'nin 1 yıllığına nikah tazelediği Meksikalı guard Cruz, geçen sezon 16.8 sayı, 2 ribaund, 2.9 asist ortalaması tutturdu. Geçen sezona Karadağ ekibi Mornar'da başlayıp 47 sayıyla Adriyatik Ligi'nin sayı rekorunu kırdıktan sonra Galatasaray'a transfer olan 25 yaşında, 1.80 boyundaki guard Russell ise ligde 13.1 sayı, 3.2 ribaund, 5.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Russell'ın imzasının açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Galatasaray Manisa Spor Haberler

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