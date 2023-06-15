Manisa BBSK, takım kaptanı Mustafa Baki Görür ile yeni sözleşme imzaladı
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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, takım kaptanı Mustafa Baki Görür ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Manisa BBSK, iç transferde takım kaptanı Mustafa Baki Görür ile yeniden anlaştı. 2021-2022 sezonunda takıma katılan, Federasyon Kupası ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan ve geçen sezon takım kaptanlığı yapan Mustafa Baki Görür, yeni sezonda da yeşil-beyazlı formayı terletecek. Kaptan Mustafa Baki Görür, yeni sezonda da yeşil-beyazlı kulübün çatısı altında oynayacağı için mutlu olduğunu ifade etti. - MANİSA
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, takım kaptanı Mustafa Baki Görür ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Manisa BBSK, iç transferde takım kaptanı Mustafa Baki Görür ile yeniden anlaştı. 2021-2022 sezonunda takıma katılan, Federasyon Kupası ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan ve geçen sezon takım kaptanlığı yapan Mustafa Baki Görür, yeni sezonda da yeşil-beyazlı formayı terletecek. Kaptan Mustafa Baki Görür, yeni sezonda da yeşil-beyazlı kulübün çatısı altında oynayacağı için mutlu olduğunu ifade etti. - MANİSA