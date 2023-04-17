Manisa BBSK'lı karatecilerden 65 madalya

Denizli'de 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası il seçmesi Manisa Atatürk Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Denizli'de 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası il seçmesi Manisa Atatürk Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İl seçmesinde Manisa BBSK'lı karateciler, toplam 65 madalya kazandı.

Manisa Atatürk Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası il seçmesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 28'i altın, 17'si gümüş ve 20'si bronz olmak üzere toplam 65 madalya kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yaptığı açıklamayla, Manisa il seçmesinde başarılı sonuçlar alarak Türkiye şampiyonasına katılacak tüm sporcularını ve ailelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA