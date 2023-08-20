Manisa BBSK Karate Takımından bir başarı daha

İzmir'de gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı İller Arası Karate Turnuvasına gençler kategorisinde katılan Manisa BBSK Karate Takımı 2 altın, 3 bronz madalya kazanarak takım halinde ikinci oldu.

İzmir'de gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı İller Arası Karate Turnuvasına gençler kategorisinde katılan Manisa BBSK Karate Takımı 2 altın, 3 bronz madalya kazanarak takım halinde ikinci oldu.

İzmir'de 19-20 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen Zafer Bayramı Turnuvasına Manisa BBSK Karate Takımı 7 sporcu ile katıldı. Müsabakalarda 2. gün gençler kategorisinde yarışan Kevser Koparan ve Yelda Macidi altın, Hakan Yıldız, Tuba Belge ve Batuhan Bayır bronz madalya kazandı.

Toplamda 5 madalya kazanan Manisa BBSK'lı sporcular kulüpler sıralamasında 2. olarak kupa kazandı.

Manisa BBSK Karate antrenörü Ali Eşsiz, "Derece yapan yapamayan tüm sporcularımızı tebrik eder gelecek müsabakalarda başarılar dileriz. Desteklerinden dolayı kulübümüze teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA