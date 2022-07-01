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Manisa BBSK, John Roberson'u renklerine bağladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Manisa BBSK, John Roberson'u renklerine bağladı

2022-2023 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, yeni sezon çalışmaları çerçevesinde son olarak Fransa Pro A'da ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Strasbourg forması giyen oyun kurucu John Roberson'u kadrosuna kattı.

2022-2023 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, yeni sezon çalışmaları çerçevesinde son olarak Fransa Pro A'da ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Strasbourg forması giyen oyun kurucu John Roberson'u kadrosuna kattı.

Kariyerinde üç İsveç Süper Ligi, bir Fransa Pro A şampiyonluğu bulunan ve Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu olan John Roberson, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Roberson, takımın bu sezon anlaştığı ikinci yabancı oyuncu oldu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Fransa Manisa Spor Haberler

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