Manisa BBSK genç yıldızlarını arıyor - Haberler

Manisa Büyükşehir Belediye spor, filede geleceğin sultanlarını yetiştirmek amacıyla kadın voleybol seçmeleri düzenleyecek. 4 Haziran Cumartesi günü Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde yapılacak seçmelere 2007-2008, 2009-2010 ve 2011-2013 doğumlular katılabilecek.

15 farklı spor dalında binlerce çocuğa ve gence spor yapma imkanı tanıyan Manisa Büyükşehir Belediyespor, voleybolda geleceğin yıldızlarını arıyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlı kulüp, 4 Haziran Cumartesi günü, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde kadın voleybol seçmeleri düzenleyecek. Seçmelere, 2007-2008, 2009-2010 ve 2011-2013 doğumlular katılabilecek. 2007-2008 doğumlular 13.00-14.00 saatleri arasında; 2009-2010 doğumlular 14.00-15.00 saatleri arasında ve 2011-2013 doğumlular da 15.00-16.00 saatleri arasında seçmelere katılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etme misyonuyla çalışma yürüttüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "4 Haziran Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz kadın voleybol seçmelerinde geleceğin yıldızlarını bulmayı hedefliyoruz. Voleybolda tarih yazan milli takımımız başta olmak üzere, Türk spor kulüplerine Manisa'dan yıldızlar kazandırmak gibi hayallerimiz var. Bu hayallerimize ulaşmak için Manisa'nın gençlerine ve kızlarımıza güveniyoruz. Bu düşüncelerle tüm 2007-2008, 2009-2010 ve 2011-2013 doğumlu kızlarımızı 4 Haziran Cumartesi günü Tevfik Lav Spor Tesisleri'ndeki seçmelerimize davet ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor