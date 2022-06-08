Manisa BBSK'da yeni sezonun ilk imzaları atıldı - Haberler

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımında, Genel Menajer Nihat Mala, Başantrenör Ceyhun Cabadak ve Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer ile yeni sezon için sözleşme imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımında Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen ve Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan'ın katıldığı imza töreninde Genel Menajer Nihat Mala, Başantrenör Ceyhun Cabadak ve Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer, kendilerini yeni sezon için Manisa Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp'ten yapılan açıklamada, "Genel Menajerimiz Nihat Mala, Başantrenörümüz Ceyhun Cabadak ve Yardımcı Antrenörümüz Göktuğ Dilbazer ile 2022-2023 sezonu için yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Anlaşmamızın kulübümüze hayırlı olmasını diliyor Genel Menajerimiz Nihat Mala'ya, Başantrenörümüz Ceyhun Cabadak'a ve Yardımcı Antrenörümüz Göktuğ Dilbazer'e yeşil-beyazlı renklerimiz altında başarılı sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor