Manisa Basket, Trabzonspor'a Yenildi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, evinde Trabzonspor'a karşı 82-93 mağlup oldu. İlk yarıyı geride kapatan Manisa Basket, 7 hafta sonunda 2 galibiyette kaldı.

Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak

MANİSA BASKET: Smith 13, Yiğit 17, Mintz 23, Altan, Johnson 8, Batu, Buğra, Zemaitis 5, Mobley 16

TRABZONSPOR: Reed 13, Berk 8, Yeboah 14, Taylor 17, Astacio 14, Grant 2, Tinkle 10, İsmail Cem, Hamm Jr. 10, Ege 2, Dorukhan 3

1'İNCİ PERİYOT: 26-26

İLK YARI: 48-56

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-74

5 FAUL: Hamm Jr (36.47) ( Trabzonspor )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Manisa Basket, evinde Trabzonspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı: 82-93. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 26-26 eşitlikle sonuçlanırken, ilk devrenin son dakikası içerisinde baskıyı arttıran konuk takım devreyi 48-56 önde tamamladı. 3'üncü periyotta da üstünlüğünü koruyup son 10 dakikaya 64-74 önde giren Trabzonspor, maçtan 82-93 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi sayıyla Manisa Basket'te 23 sayıyla Mintz oldu. Manisa Basket, ligde 7 haftada 2 galibiyette kalırken, Trabzonspor ise bu maçın ardından 4'üncü galibiyetine ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
