Haberler

Manisa Basket, Tofaş'tan Genç Forvet Karahan Efeoğlu'nu Kiraladı

Manisa Basket, Tofaş'tan Genç Forvet Karahan Efeoğlu'nu Kiraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, Tofaş'tan 21 yaşındaki uzun forvet Karahan Tuan Efeoğlu'nu kiralayarak kadrosunu güçlendirdi. Genç oyuncunun potansiyeli ve takıma katacağı değer vurgulandı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Manisa Basket, Tofaş'tan 21 yaşındaki uzun forvet Karahan Tuan Efeoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı. Manisa ekibinden yapılan açıklamada, "Takımımız, genç ve potansiyeli yüksek forvet Karahan Efeoğlu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. 2004 doğumlu olan Karahan, altyapıdan bu yana gösterdiği istikrarlı gelişimle dikkat çekiyor. 2.03 metre boyundaki genç oyuncu; atletik yapısı, savunmadaki sertliği ve mücadele gücüyle öne çıkarken, hücumda da bitiriciliği, dış şut tehdidi ve iki yönlü oyun anlayışıyla takıma değer katıyor. Manisa Basket formasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açacak olan genç forvetin, enerjisi, çalışma disiplini ve gelişim isteğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." denildi. Karahan daha önce Anadolu Efes, Galatasaray ve Aliağa Petkimspor'da oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak

Ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.