Manisa Basket'ten İlk Transfer: Buğra Çal ile Anlaşıldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket takımı henüz başantrenörünü belirleyemezken, ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi. Manisa temsilcisi geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki genç oyuncu Buğra Çal ile 2025-2026 sezonu için anlaşmaya vardı. Forvette görev yapan Burak Çal, 22 maçta 11: 04 dakika, 3.2 sayı, 1.8 sayı, 0.8 asist ortalamaları tutturmuş, sezon sonunda yakaladığı formla süresini artırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor