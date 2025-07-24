Manisa Basket'ten İlk Transfer: Buğra Çal ile Anlaşıldı
Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, genç forvet Buğra Çal ile 2025-2026 sezonu için anlaştı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda takımın yüzünü güldürmeyi hedefliyor.
BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket takımı henüz başantrenörünü belirleyemezken, ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi. Manisa temsilcisi geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki genç oyuncu Buğra Çal ile 2025-2026 sezonu için anlaşmaya vardı. Forvette görev yapan Burak Çal, 22 maçta 11: 04 dakika, 3.2 sayı, 1.8 sayı, 0.8 asist ortalamaları tutturmuş, sezon sonunda yakaladığı formla süresini artırmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor