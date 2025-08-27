Manisa Basket, Scoochie Smith ile Kadrosunu Güçlendirdi

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona yenilenmiş kadrosuyla girmeye hazırlanan Manisa Basket, ABD'li guard Scoochie Smith'i transfer etti. 31 yaşında, 1.89 boyundaki Smith, basketbol kariyerine Dayton Flyers'ta başladı. Kolej yıllarının ardından G League, İtalya, Yunanistan, Sırbistan, Litvanya ve Avustralya gibi farklı liglerde oynayan basketbolcu son olarak Sırp ekibi KK Vojvodina'da görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor