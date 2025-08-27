Manisa Basket, Scoochie Smith ile Kadrosunu Güçlendirdi
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Manisa Basket, ABD'li guard Scoochie Smith'i transfer etti. Smith, kariyerine Dayton Flyers'ta başlamış, G League ve Avrupa liglerinde önemli deneyim kazanmıştır.
BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona yenilenmiş kadrosuyla girmeye hazırlanan Manisa Basket, ABD'li guard Scoochie Smith'i transfer etti. 31 yaşında, 1.89 boyundaki Smith, basketbol kariyerine Dayton Flyers'ta başladı. Kolej yıllarının ardından G League, İtalya, Yunanistan, Sırbistan, Litvanya ve Avustralya gibi farklı liglerde oynayan basketbolcu son olarak Sırp ekibi KK Vojvodina'da görev yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor