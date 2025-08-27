Manisa Basket, Scoochie Smith ile Kadrosunu Güçlendirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Manisa Basket, ABD'li guard Scoochie Smith'i transfer etti. Smith, kariyerine Dayton Flyers'ta başlamış, G League ve Avrupa liglerinde önemli deneyim kazanmıştır.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona yenilenmiş kadrosuyla girmeye hazırlanan Manisa Basket, ABD'li guard Scoochie Smith'i transfer etti. 31 yaşında, 1.89 boyundaki Smith, basketbol kariyerine Dayton Flyers'ta başladı. Kolej yıllarının ardından G League, İtalya, Yunanistan, Sırbistan, Litvanya ve Avustralya gibi farklı liglerde oynayan basketbolcu son olarak Sırp ekibi KK Vojvodina'da görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi

Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 milyon euroluk takım Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran takımın toplam değerine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.