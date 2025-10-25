Manisa Basket, Merkezefendi'yi 88-79 Yenerek Çıkışa Geçti

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste iki maçını kaybeden Manisa Basket evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-79 yenerek çıkışa geçmeyi başardı. Konuk Merkezefendi maçın ilk çeyreğini 24-23 önde tamamlarken, devre arasına da 45-43 üstün girmeyi başardı. Üçüncü periyotta toparlanan Manisa Basket final bölümüne 63-61 galip girdi. Son çeyrekte avantajını koruyan Manisa Basket müsabakayı 88-79 kazanarak sahasında ilk kez sevindi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor