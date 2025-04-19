Manisa Basket, Karşıyaka'yı Farklı Geçti

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

MANİSA BASKET: Chiozza 14, Acuil 12, Buğra 6, Besson 31, Thomas 11, Mehmet 5, Leon Apaydın, Cengizhan, White Jr 12, Mustafa, Yunus 9

KARŞIYAKA: Mehmet Efe 7, Braimoh 2, Smith 15, Gallinat 14, Muhsin 22, Eylem, Ozan 2, Thomas Akyazılı 4, Hollins, Yalın, Mert 13

1'İNCİ PERİYOT: 35-18

DEVRE: 61-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-47

BASKETBOL Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında düşme hattındaki Manisa Basket, Karşıyaka'yı ağırladı. Muradiye Spor Salonu'nda karşılaşma 100-79 ev sahibi Manisa Basket'in üstünlüğüyle sona erdi. Manisa temsilcisi baştan sona farklı önde götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodunu 35-18, ilk yarısını 61-33, üçüncü periyodunu 77-47 üstün bitirdi. Ev sahibi ekip maçı 100-79 kazandı. Maçın en skorer ismi Manisa Basket'te 31 sayıyla oynayan Besson oldu. Bu skorla Manisa ekibi galibiyet sayısını 8'e çıkartarak son 4 haftaya umutlu girdi. Karşıyaka ise 10 galibiyette kalarak kurtuluşunu erken ilan etme fırsatını tepti.