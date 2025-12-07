Haberler

Manisa Basket evinde yıkıldı

Güncelleme:
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, evinde oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybederek alt sıralardan kurtulamadı. Bahçeşehir Koleji'ne 77-70 yenilerek 10 hafta sonunda 3 galibiyetle kaldı.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket bu sezon evinde oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybederek alt sıralardan kurtulamadı. Ligde dün iç sahada güçlü rakibi Bahçeşehir Koleji'ne de 77-70 mağlup olan Manisa Basket, 10 hafta sonunda 3 galibiyette kaldı. Evinde Mersinspor, Esenler Erokspor ve Trabzonspor'a da yenilen Manisa yalnız Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup edebildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
