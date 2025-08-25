Manisa Basket, Galatasaray'ın Yıldızını Kadroya Ekledi
BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosunu yenileyen Manisa Basket, Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki guard Altan Çamoğlu'nu renklerine bağladı. 1.99 boyundaki oyun kurucu, altyapı kategorilerinde ve genç milli takımlarda gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti. Manisa ekibi, "Altan Çamoğlu'na Manisa Basket ailesine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" açıklamasını yayınladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor