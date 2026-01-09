Manisa Basket deplasmanda
BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 5 mağlubiyetten sonra evinde Galatasaray'ı yenip düşme hattına gerilemekten kurtulan Manisa Basket sezonun ilk yarısını yarın Türk Telekom deplasmanında noktalayacak. Başkent Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de start alacak. Yeni çalıştırıcısı Serhan Kavut yönetiminde geçen hafta ilk kez kazanan Manisa ekibi ligde 14 maçta 4 galibiyet aldı. Manisa Basket'in düşme barajıyla arasında 1 galibiyet fark bulunuyor. Türk Telekom ise 9 galibiyetle dördüncü sırada haftaya başladı.
