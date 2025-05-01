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Manisa Basket, Galatasaray'ı Ağırlıyor

Manisa Basket, Galatasaray'ı Ağırlıyor
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Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında bulunan Manisa Basket, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç, Muradiye Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Manisa ekibi, sezonu kurtarma umuduyla sahaya çıkacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta Beşiktaş deplasmanındaki mağlubiyetle son 3 maça düşme hattında giren Manisa Basket yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Bu sezon 3 yıldır yer aldığı lige tutunmaya çalışan Manisa ekibi bitime 3 hafta kala 8 galibiyetle kurtuluş barajının 1 galibiyet gerisinde yer alıyor. Kalan maçlarını Büyükçekmece'yle deplasmanda, kurtuluş ihtimali çok azalıp bu hafta matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunan Yalovaspor'la ise evinde oynayacak Manisa Basket yarın kazanırsa umutlarını artıracak. Galatasaray ise 14 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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